Kina gjør narr av USA for opprøret i Washington

NTB

På internett i Kina blir det gjort narr av USA for kaoset i og ved kongressbygningen, med sammenligninger av demonstrasjonene i Hongkong i 2019.

Den kinesiske statlige avisen Global Times kommer i en bildeserie på Twitter med flere stikk til hvordan amerikanske politikere omtalte de store demonstrasjonene i Hongkong i 2019.

Avisen skriver at flertallsleder Nancy Pelosi i Representantenes hus beskrev demonstrasjonene i byen som «et vakkert syn», en kommentar de la ut sammen et bilde av en av opprørerne på et kontor i kongressbygningen.

– Det gjenstår å se hva hun vil si om de siste hendelsene på Capitol Hill, skriver avisen.

Demonstranter i Hongkong tok seg sommeren 2019 inn i den lovgivende forsamlingen i byen og ramponerte portretter og vegger.

På det sosiale mediet Weibo florerer det av meldinger om kaoset i Washington. Et innlegg som kritiserer europeiske ledere for doble standarder, har fått flere tusen positive reaksjoner.

– Det som skjer i Hongkong i fjor, blir gjentatt i på Capitol, skriver en bruker.