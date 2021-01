Business Insider: Qanon-leder dirigerte opprørere i Washington

NTB

En mann som skal ha en ledende rolle i konspirasjonsbevegelsen Qanon dirigerte folk med megafon under opprøret i Washington, ifølge Business Insider.

Avisa skriver at 32-åringen Jake Angeli, som er kjent for å ha rød, hvit og blå ansiktsmaling og hjelm med horn, skilte seg ut under opprøret.

Han gikk rundt med megafon og dirigerte opprørerne, skriver avisen.

Qanon er en svært løst sammensatt bevegelse som sprer til dels elleville konspirasjonsteorier, og har fått stor oppmerksomhet i Donald Trumps USA. To av bevegelsens støttespillere, Marjorie Taylor Greene og Lauren Boebert, er blitt innvalgt i Kongressen.