Krigsveteran: Kongressbeleiringen minnet meg om Irak

NTB

Demokraten og kongressmannen Jason Crow har tjenestegjort i Irak og ble minnet om det da kongressbygningen ble beleiret onsdag.

41-åringen sier til CNN at han sammen med flere kolleger søkte tilflukt på gulvet i Representantenes hus, mens sinte opprørere prøvde å ta seg inn i rommet. Politiet låste dørene, og barrikaderte dem med møbler.

– Det var et veldig, veldig vanskelig øyeblikk. Jeg har ærlig talt ikke vært i en sånn situasjon siden jeg var i Irak og Afghanistan som soldat. Vi var virkelig fanget i salen, sier Crow.

Til New York Times forteller han at han hjalp kongressmedlemmer med å få på seg gassmasker mens han fant fram en kulepenn han ville bruke som våpen.

– Jeg trodde vi måtte slåss for å komme oss ut, sier han.

På bilder fra salen kan man se Crow bøye seg ned over sin kollega Susan Wild, som gjemte seg under en stol. Hun sier at hun aldri har vært så redd.

– Når du kommer forbi frykten, er du bare sint. Sint for at vi må oppleve ting som du normalt ikke ser i dette landet, sier hun.