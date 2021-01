NTB

FNs generalsekretær António Guterres sier uroen i Washington onsdag gjør ham trist. Han ber om respekt for landets demokratiske prosesser.

Guterres viser til opptøyene i og ved Kongressen onsdag.

– Under slike omstendigheter er det viktig at de politiske lederne ber sine tilhengere om å avstå fra vold, samt å respektere de demokratiske prosessene og rettsreglene, sier Guterres via sin talsmann Stephane Dujarric.