Facebook sperrer Trump i et døgn

NTB

USAs president Donald Trump får ikke legge ut nye innlegg på Facebook det neste døgnet. Kontoen hans sperres i 24 timer etter regelbrudd.

Trump la ut meldinger på Facebook under og etter opprøret i Washington, og Facebook sier meldingene inneholdt to klare regelbrudd.

– Det resulterer i en blokkering i 24 timer, noe som gjør at han ikke kan legge ut meldinger i den perioden, sier en talsmann for Facebook ifølge New York Times-reporter Mike Isaac.

Trump får heller ikke lagt ut meldinger på Twitter.