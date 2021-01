Kongressen i USA er samlet igjen og gjenopptar sertifiseringen av Bidens seier

NTB

Rundt seks timer etter at kongressbygningen ble evakuert og beleiret av Trump-tilhengere, har kongressmedlemmene nå tatt opp arbeidet igjen.

Kongressens medlemmer hadde kun rukket å sertifisere 12 av 538 valgdelegatstemmer da arbeidet måtte avbrytes.

Like etter klokken 2 norsk tid samlet Kongressen seg igjen og gjenopptok arbeidet. Flesteparten av kongressmedlemmene hadde da vært evakuert til et trygt sted. De ble fraktet tilbake til kongressbygningen under beskyttelse av væpnet politi.