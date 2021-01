Topprepublikaner: – Trumps håndtering av opprøret kan ikke tolereres

NTB

Liz Cheney, som er en av republikanernes ledere i Kongressen, sier president Donald Trumps håndtering av onsdagens opprør ikke kan tolereres.

– Det må stilles alvorlige spørsmål ved presidentens involvering og ansvar for hva som skjedde her i kveld. Det kan ikke tolereres, sier Cheney i et telefonintervju med Fox News.

Hun er republikanernes nummer tre i Kongressen og var blant dem som måtte evakueres da sinte Trump-tilhengere tok seg inn i kongressbygningen og beleiret den.

– Vi har en fantastisk historie om fredelig maktoverføring. Det er noe vi tar for gitt, men som Ronald Reagan kalte mirakuløst. Jeg tror vi har sett i dag hvor skjørt og sårbart det er, sier Cheney.