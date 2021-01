NTB

Twitter har slettet meldingen der Donald Trump går langt i å forsvare opprøret i Washington, og videoen han la ut tidligere onsdag.

I meldingen skriver Trump at dette er sånt som skjer når en valgseier blir stjålet fra patrioter. I videoen, som ble lagt ut mens opprørere fortsatt var inne i kongressbygningen, ber Trump demonstrantene dra hjem, men sier at han elsker dem og at valget ble stjålet.