OSSE fordømmer angrepet på USAs kongressbygning

NTB

Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) fordømte volden i Washington og oppfordret om at de demokratiske prosessene blir respektert.

– Som ledere for OSSEs internasjonale observasjonsoppdrag under det amerikanske valget i november, er vi forferdet over de siste to måneders uansvarlige uttalelser fra den sittende presidenten og hans grunnløse påstander om omfattende valgjuks, sier Kari Henriksen, visepresident i OSSE og leder av valgobservatørene i USA.

I en felles uttalelse sier den norske valgobservatøren, OSSEs president Peter Lord Bowness og den tyske parlamentarikeren Michael Georg Link at sammenstøtene er et resultat av Donald Trumps forsøk på å undergrave den demokratiske prosessen.

– Vi fordømmer på det sterkeste den kriminelle oppførselen fra disse Trump-supporterne og oppfordrer til ro mens de amerikanske demokratiske institusjonene utfører sine funksjoner. Den sittende presidenten har en ting å gjøre, nemlig å sende en tweet som avslutter dette, heter det i uttalelsen.