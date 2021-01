Søreide: Trump har ansvar for demonstrasjonen i Washington

NTB

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier president Donald Trump har ansvar for å sørge for at demonstrasjonen mot Kongressen kommer under kontroll.

– Det som nå utspiller seg i Washington DC, er dypt opprørende og alvorlig og et helt uakseptabelt angrep på demokratiet. President Trump har et særlig ansvar for å sørge for at situasjonen kommer under kontroll, skriver Søreide på Twitter onsdag kveld.

Beskjeden kommer samtidig med at tusenvis av demonstranter har brutt gjennom sikkerhetsbarrierene rundt den amerikanske kongressbygningen.

– Kongressen må få gjennomføre de oppgavene grunnloven pålegger dem. Det er helt grunnleggende i et demokrati at den tapende part erkjenner valgnederlaget, skriver Søreide videre.

Angrep på demokratiet

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen sier demonstrasjonene i Washington er et angrep på det amerikanske demokratiet.

– Uvirkelige, sjokkerende og skremmende bilder og rapporter fra Washington og kongressbygningen. En svært alvorlig situasjon og et angrep på det amerikanske demokratiet, skriver den norske stortingspresidenten på Twitter onsdag kveld.

Også Arbeiderpartiets leder Jonar Gahr Støre reagerer på den dramatiske hendelsen.

– Stormingen av kongressen i Washington er et sjokkerende angrep på demokratiet i USA. Det historiske ansvaret er blytungt for president Trump. I kveld gjøres varig skade på USAs omdømme. Men kraften i det demokratiske demokratiet vil stå imot, skriver Støre.

«Trump går i skam»

SV-leder Audun Lysbakken omtaler i et innlegg på Facebook det som skjer i USAs hovedstad som «et skammelig angrep på demokratiet».

– Det er til denne avgrunnen trumpismen fører. Fire år med stadig mer autoritære tendenser ender nå i et voldelig forsøk på å stoppe godkjenningen av et demokratisk valg. Det ligner et kuppforsøk når de folkevalgte hindres i å gjennomføre det folket har bestemt i et fritt valg.

Både Frp-nestor Carl I. Hagen og stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde reagerer på det som utspiller seg i USA.

– Donald Trump går i skam, sier Hagen til Dagbladet.

– Det er langt på overtid at Trump innrømmer nederlaget og at amerikanere flest står sammen og forstår og aksepterer at politiske synspunkter skal fremmes og forsvares med debatt og diskusjon, sier partikollega Tybring-Gjedde til avisen.