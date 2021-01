Medier: Mot skilsmisse for Kanye West og Kim Kardashian

Kanye West og Kim Kardashian har vært et par siden 2012.

Det går mot slutten for stjerneparet, ifølge flere medier.

En rekke amerikanske medier skriver at en skilsmisse er nært forestående for kjendisparet Kanye West og Kim Kardashian.

Blant annet Page Six omtaler saken, og henviser til anonyme kilder som står paret nært.

West og Kardashian har vært et par siden 2012. I 2014 giftet de seg i Italia, og de har fire barn sammen.

En kilde forteller til ENews at Kardashian foreløpig ikke har søkt om skilsmisse.

– Det har kommet til det punktet hvor de ikke har tilbragt tid sammen som et gift par på flere måneder. De har sett hverandre av hensyn til barna, men de har bodd hver for seg, sier kilden til kanalen.

Kjendisnettstedet TMZ skriver at paret har bodd hver for seg i noen måneder, og at de har gått i parterapi.

Verken West eller Kardashian har uttalt seg om spekulasjonene.