Politisjef: Flere politifolk er skadd

NTB

Politisjefen i Washington sier at flere politibetjenter er skadd i onsdagens opprør, men at de jobber videre for å få kontroll over området ved Kongressen.

– Vi har meldinger om at det er flere skadde betjenter. Men disse betjentene får behandling og er fortsatt med på kampen om å gjenvinne kontroll over området selv om de er skadd. De jobber, og de jobber hardt for å ta tilbake kontrollen, sier politisjef Robert Contee.

Minst 13 personer er foreløpig pågrepet, men dette tallet kan stige vesentlig ettersom politiaksjonen på stedet vil fortsette utover kvelden.

– Vi har like over 13 arrestasjoner. Jeg vil legge til at ingen av dem som er arrestert, er innbyggere i DC. Det er folk fra utenfor vårt område, sier Contee.

Washingtons politisjef sier at demonstrantene tok et kjemisk middel i bruk for å ta seg forbi politiet og inn i kongressbygningen onsdag.

Flere demonstranter tok seg inn i kongressbygningen da Joe Bidens valgseier var i ferd med å sertifiseres. Situasjonen var flere timer senere svært dramatisk.