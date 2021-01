Dramatiske scener på Capitol Hill

NTB

Skudd er avfyrt, en kvinne er kritisk skadd og portforbud er innført etter at Trump-tilhengere har brutt seg inn i kongressbygningen.

Stemningen utenfor Capitol Hill er spent et par timer etter at president Donald Trump oppfordret sine tilhengere til å gå mot kongressbygningen i Washington.

Rundt 30.000 demonstranter skal være til stede. Noen kaller det som har skjedd, for et kuppforsøk, og bilder viser at flere demonstranter tok seg helt inn i bygningen.

Politiet har bedt folkevalgte om å ta på seg gassmaske fordi det er tåregass i bygningen, og det ryktes at det er lagt ut bomber. Visepresident Mike Pence er eskortert i sikkerhet, og salen er evakuert.

Flere polititjenestepersoner skal også være skadd som følge av volden.

Folk i byen er pålagt å holde seg inne.