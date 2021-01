CNN: Opprørerne sier de vil okkupere Kongressen hele natta

NTB

CNN melder at en kilde som har kontakt med opprørerne i Washington, sier at de har planer om å okkupere Kongressen gjennom hele natta.

I 22.30-tida norsk tid ble det fortsatt avfyrt røykgranater i kongressbygningen. President Donald Trump gikk etter flere timer med opptøyer ut og sa at demonstrantene må dra hjem, selv om han fastholdt at valget blir stjålet fra ham.

CNN siterer en kilde i Det hvite hus som har kontakt med noen av opprørerne, og som hevder at målet er å holde stand inne i kongressbygningen gjennom hele natten. Det er for å tvinge fram en utsettelse av den formelle bekreftelsen av Joe Biden som valgvinner.

Ifølge CNN er rådgivere rundt Trump forbannet for at han ikke gjør mer for å stoppe opprøret.