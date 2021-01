Kongressen stormet: Nasjonalgarden sendt til Washington

Store styrker fra nasjonalgarden ble sendt til Washington D.C. etter at demonstranter stormet Kongressen. Minst én kvinne behandles for skuddskader.

Flere titalls tusen demonstranter var samlet utenfor Kongressen som onsdag var samlet for å formelt godkjenne valgresultatet og Joe Biden som landets neste lovlig valgte president.

Omtrent på samme tid som republikanernes majoritetsleder i Senatet, Mitch McConnell, ba sine partifeller om å godta valgresultatet, kom det meldinger om at flere demonstranter hadde brutt gjennom barrikadene og var i ferd med å ta seg inn i bygningen.

Godkjennelsen av valgresultatet i Kongressen ble foreløpig stoppet, og Kongressen stengt ned. Flere amerikanske medier meldte at visepresident Mike Pence var blitt eskortert ut fra Senatets kammer samtidig med meldingene om at demonstrantene hadde brutt sikkerhetsbarrierene og tok seg helt inn i senatssalen.

En kvinne ble behandlet for kritiske skader etter hun var blitt skutt i brystet på Kongressens område.

Det er ikke kjent om kvinnen ble skutt inne i kongressbygningen eller utenfor.

Nasjonalgarden settes inn

1.100 soldater fra nasjonalgarden i Washington D.C. blir satt inn for å hjelpe politiet med å kontrollere voldelige folkemengder i hovedstaden, ifølge Pentagon.

I tillegg ble 200 soldater fra nasjonalgarden i Virginia sendt til Washington D.C. tidligere på dagen, opplyser guvernøren i Virginia.

Politikilder sier til CNN at demonstranter nå skal være fjernet fra senatsgulvet i Kongressen. Flere politibetjenter skal ha blitt skadet etter sammenstøt med demonstrantene. Minst én politibetjent skal være sendt til sykehus.

Politisjef i DC: Demonstrantene brukte kjemisk stoff

Washingtons politisjef sier at demonstrantene tok et kjemisk middel i bruk for å ta seg forbi politiet og inn i kongressbygningen onsdag.

Flere demonstranter tok seg inn i kongressbygningen da Joe Bidens valgseier var i ferd med å sertifiseres. Situasjonen er flere timer seinere svært dramatisk.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Trump-tilhengere utenfor Senatet i Washington onsdag da politikerne i USA formelt skulle godkjenne valgresultatet og Joe Biden som landets neste president. Les mer Lukk

Trump: – Hold dere fredelige



President Donald Trump var lenge taus om de rystende bildene som gikk direkte over hele verden. Først over en time etter at demonstrantene hadde tatt seg inn i kongressbygningen sendte Trump en melding på Twitter hvor han ba folk om å forbli rolige og følge beskjedene politiet på stedet måtte gi.

– Vær så snill og støtt vårt Capitol-politi og annet politi. De er virkelig på vår side. Hold dere fredelige! oppfordrer Trump på Twitter.

– Jeg ber alle ved Kongressen om å holde seg fredelige. Ingen vold! sier Trump og ber tilhengere om å huske at de representerer et parti som er opptatt av lov og orden.

Trump har så langt ikke sagt at demonstrantene må trekke seg tilbake. Han gjentar flere påstander om valgfusk som ikke er dokumentert.

Politiet på Capitol Hill forsøkte å stoppe demonstrantene, men klarte det ikke, ifølge Washington Post. Flere forsøkte å komme seg opp trappen til bygningen, men ble stoppet av politi.

Vil okkupere Kongressen hele natta

CNN melder at en kilde som har kontakt med opprørerne i Washington, sier at de har planer om å okkupere Kongressen gjennom hele natta.

I 22.30-tida norsk tid ble det fortsatt avfyrt røykgranater i kongressbygningen.

CNN siterer en kilde i Det hvite hus som har kontakt med noen av opprørerne, og som hevder at målet er å holde stand inne i kongressbygningen gjennom hele natten. Det er for å tvinge fram en utsettelse av den formelle bekreftelsen av Joe Biden som valgvinner.

Ifølge CNN er rådgivere rundt Trump forbannet for at han ikke gjør mer for å stoppe opprøret.

Funn av eksplosiver minst to steder

Nødetatene har gjort funn av eksplosiver minst to steder i den amerikanske hovedstaden Washington under onsdagens opprør.

Begge eksplosivene som er funnet er uskadeliggjort av politiet. Den ene ble funnet ved bygningen som huser hovedkvarteret til Republikanerne, og den andre på Capitol Hill, som huser Kongressen og andre offentlige institusjoner.

Eksplosivene var ekte og måtte sprenges for å bli uskadeliggjort, melder CNN.

Ifølge New York Times var det en rørbombe som ble funnet ved Republikanernes hovedkvarter.

Tåregass og pepperspray

Politiet avfyrte pepperspray mot demonstrantene for å holde dem tilbake, ifølge nyhetsbyrået AP. Politiet har ba også de folkevalgte om å ta på seg gassmaske fordi det var tåregass i bygningen.

En video på Twitter, lagt ut av en Washington Post-journalist, viser mange personer som beveger seg forbi barrikadene mens det blir ropt «USA, USA».

To bygninger, James Maddison Memorial Building som huser Kongressbiblioteket, og Cannon House Office Building, var de første som ble evakuert. Ansatte ved Kongressen ble bedt av politiet om å forlate bygningen.

(Saken fortsetter under bildet)

Kongressmedlemmer har plassert et piano foran døren inn til salen. Les mer Lukk

Pence: – Et angrep på hovedstaden



Visepresident Mike Pence har på Twitter bedt demonstrantene om å umiddelbart forlate Kongressen.

– Et angrep på hovedstaden vår vil ikke bli tolerert og de involverte vil bli straffeforfulgt, skriver Pence.

De demokratiske lederne i Senatet og Representantenes hus, Chuck Schumer og Nancy Pelosi oppfordrer i en felles uttalelse at president Trump krever at demonstrantene forlater hovedstaden og Kongressen umiddelbart.

– Vi ber president Donald Trump om å forlange at alle demonstranter umiddelbart forlater området rundt Capitol-bygningen, sier de to i en felles uttalelse.

Før møtet i Kongressen onsdag hadde president Donald Trump lagt hardt press på Pence om å nekte å godkjenne Bidens seier. Men Pence sa han ikke har myndighet til å gjøre det. Joe Biden fikk 306 valgmannsstemmer, mens Trump fikk 232.