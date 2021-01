Pompeo antyder at Cuba kan havne på terrorliste

Mike Pompeo sier den avtroppende Trump-administrasjonen vurderer å sette Cuba på listen over stater som støtter terror. Foto: Alex Brandon / AP / NTB scanpix Les mer Lukk

NTB

To uker før USA bytter president hinter utenriksministeren om at Cuba kan settes på USAs terrorliste. Da blir det vanskelig for Biden å strekke ut en hånd.