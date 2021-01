Bush skal delta i Bidens innsettelsesseremoni

NTB

USAs tidligere president, republikaneren George W. Bush, skal delta i Joe Biden og Kamala Harris' innsettelsesseremoni i Washington 20. januar.

– President og fru Bush ser fram til å være tilbake på Capitol til president Biden og visepresident Harris' edsavleggelse, tvitrer Freddy Ford, som er stabssjef for Bush.

– Å være vitne til en fredelig maktovergang er et varig kjennetegn på vårt demokrati, skriver Ford i det som kan tolkes som et spark i siden til president Donald Trump, som nekter å innrømme nederlag og som ikke har bekreftet om han vil være til stede i Bidens innsettelsesseremoni.

Bush ringte til Biden 8. november og gratulerte med seieren.

– Biden er en god mann som har vunnet denne muligheten til å lede og forene landet vårt, sa Bush da.

– Det amerikanske folk kan være trygge på at dette valget var fundamentalt rettferdig, at dets integritet ble opprettholdt, og at utfallet er klart, la Bush til.

Tidligere president Jimmy Carter (96) og hans kone Rosalynn Carter (93) varsler via en talskvinne at de ikke vil være til stede i Bidens innsettelsesseremoni, men at de sender sine beste ønsker og ser fram til en suksessrik Biden-administrasjon.