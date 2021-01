Titalls opposisjonelle pågrepet i Hongkong

NTB

Flere titalls opposisjonelle i Hongkong er pågrepet som følge av den nye sikkerhetsloven som er innført, bekrefter politiske partier og en politikilde.

Pågripelsene som ble kunngjort onsdag morgen, er de mest omfattende så langt. Både tidligere folkevalgte og demokratiaktivister er blant dem som er pågrepet, mistenkt for motarbeidelse av myndighetene, skriver South China Morning Post og Now News.

Opposisjonelle og deres partier opplyser på Facebook og Twitter at det dreier seg om minst 21 pågripelser. En høytstående politikilde sier til AFP at rundt 50 er pågrepet.

Minst sju av de pågrepne tilhører Hongkongs største opposisjonsparti – tidligere partileder Wu Chi-wai, tidligere folkevalgte Helena Wong, Lam Cheuk-ting og James To. En nøkkelfigur i 2014-protestene, Benny Tai, er også pågrepet. Videre ble aktivisten Joshua Wongs bolig gjennomsøkt av politi, ifølge en melding på Wongs egen Twitter-konto. Wong sitter i fengsel der han soner en straff på 13,5 måneder.

Også John Clancey, en amerikansk statsborger som er ansatt i advokatfirmaet Ho Tse Wai and Partners, var blant de pågrepne, ifølge to kilder. Advokatfirmaet er kjent for å jobbe med menneskerettssaker. En kilde sier til AFP at han er mistenkt for å ha motarbeidet myndighetene.