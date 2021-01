Demokratene ligger an til to seire i Georgia

NTB

Demokraten Raphael Warnock har vunnet det ene senatsvalget i Georgia, mens Jon Ossoff har en knapp ledelse i det andre når 98 prosent av stemmene er talt opp.

Vinner også Ossoff, får Demokratene kontroll over Senatet, noe som gjør påtroppende president Joe Bidens arbeid langt lettere.

Amerikanske medier utpekte Warnock til seierherre over senator Kelly Loeffler med 50,6 prosent mot 49,4 prosent da det gjensto å telle rundt 2 prosent av stemmene.

I det andre valget har Ossoff dratt ifra senator David Perdue og leder med 50,19 prosent mot 49,81 prosent, ifølge oversikten fra New York Times ved 12.30-tiden norsk tid.

Med 16.300 stemmers margin har han en større seiersmargin enn de 11.779 stemmene mer som Joe Biden fikk i november. Warnock har foreløpig over 53.000 flere stemmer enn Loeffler.

Avgjørende for Biden

Seier i begge senatsvalgene i Georgia er avgjørende for president Joe Bidens muligheter for å gjennomføre sin politikk – eller få utnevnt ministre overhodet. Alle lover og budsjetter må godkjennes av begge kamre, og demokratene har allerede flertall i Representantenes hus.

At Warnock vant det første av de to omvalgene, var et stort skritt mot kontroll av Senatet for Demokratene.

Dersom de vinner begge valgene, får demokratene 50 av de 100 mandatene og dermed knappest mulig kontroll, siden påtroppende visepresident Kamala Harris da får den avgjørende dobbeltstemmen som gir flertall ved stemmelikhet.

Det betyr blant annet at Republikanernes mektige flertallsleder Mitch McConnell trolig må overlate plassen til Demokratenes Chuck Schumer, og det er flertallslederen som bestemmer hva som skal behandles i kammeret.

Millioner av forhåndsstemmer

Under opptellingen var det knapp republikansk ledelse, men senere halte de to demokratene innpå og gikk etter hvert forbi da flere stemmer kom inn fra overveiende demokratiske fylker.

Over 3,2 millioner stemmer var avlagt som forhånds- og poststemmer før tirsdagens valg.

Ifølge ansvarlig for delstatens valgsystem, republikaneren Gabriel Sterling, er de fleste av stemmesedlene som ennå ikke er talt opp, fra fylket DeKalb i og rundt Atlanta, som pleier å stemme demokratisk. Han sier et endelig resultat kan ventes ved middagstider (klokka 18 norsk tid)

Første svarte noensinne

Med sin seier blir baptistpresten Warnock fra Martin Luther Kings kirke i Atlanta den første svarte senatoren fra Georgia noensinne og den første demokratiske senatoren fra den tradisjonelt republikanske sørstaten på flere tiår.

Warnock har allerede holdt en tale som New York Times tolker som en seierstale, der han takker velgerne i Georgia og lover at han skal jobbe for alle, enten de har stemt for ham eller for Loeffler.

Demokratene tjener på et svært godt frammøte blant svarte velgere, og begge demokratene har fått en enda større andel av stemmene enn Joe Biden fikk i presidentvalget.

Særlig Warnock har fordel av det store afroamerikanske frammøtet, og han drar med seg den unge, jødiske dokumentarfilmmakeren Ossoff, som blant annet har arbeidet i staben til den avdøde borgerrettskjempen John Lewis i Kongressen.

Blir vippestat

Med Bidens og nå trolig to demokratiske senatorers seier i Georgia, er den tradisjonelt konservative sørstaten for alvor blitt en vippestat, i stor grad takket være tidligere guvernørkandidat Stacey Abrams' intense arbeid gjennom flere år for å registrere svarte velgere.

Meningsmålinger i forkant av valget viste at nesten 95 prosent av de over 30 prosent svarte i staten stemmer demokratisk. I tillegg er det demokratisk flertall blant yngre velgere, bybeboere og innflyttere.

Republikanerne har flertall blant hvite, eldre, dem som bor i mer spredt bebygde områder og hvite som har sine røtter i staten.

Noen republikanere vil trolig legge skylden på president Donald Trump for tapet på grunn av hans grunnløse påstander om at nederlaget i presidentvalget, blant annet i Georgia, skyldtes juks.

På folkemøtet han holdt for Loeffler og Perdue like før valget, fokuserte han mest på sitt eget tap og nevnte knapt kandidatene han drev valgkamp for.

Slipper omtelling

Med en seiersmargin på 1 prosent slipper Warnock omtelling. Bare hvis marginen er under 0,5 prosentpoeng, blir det i henhold til Georgias valglover omtelling om en av kandidatene krever det.

Den som vinner det regulære valget mellom Perdue og Ossoff, får en normal seksårsperiode.

I spesialvalget fullfører imidlertid Warnock bare de to årene som gjenstår av mandatet som Loeffler ble utpekt til da senator Johnny Isakson trakk seg av helsegrunner for vel ett år siden.