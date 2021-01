Amerikansk påtalemyndighet tar ikke ut tiltale mot politimann etter at mann ble skutt i ryggen

NTB

Amerikansk påtalemyndighet har besluttet å ikke ta ut tiltale mot politimannen som skjøt og såret Jacob Blake i Kenosha i Wisconsin 23. august.

Politibetjent Rusten Sheskeys skudd mot Jacob Blake ble fanget opp på et mobilopptak av et vitne. Skytingen utløste voldelige demonstrasjoner i Wisconsin og over 250 personer ble pågrepet i dagene etter.

Sheskey handlet i selvforsvar, konkluderer påtaleansvarlig Michael Graveley i Kenosha fylke.

Heller ikke de to andre betjentene som var med Sheskey, blir tiltalt, melder Reuters.

Blake ble skutt på kort avstand sju ganger i ryggen og kan ifølge legene som behandlet ham, ha blitt lam fra livet og ned.

Ben Crump, en advokat for Blakes familie, er skuffet over påtalemyndighetens beslutning.

Sheskey og to andre betjenter rykket ut til en kvinne som meldte at kjæresten hennes var uønsket på stedet. Politiet prøvde å pågripe Blake og brukte elektrosjokkvåpen, uten at det hjalp.

Blake gikk inn i bilen sin og lente seg ifølge politibetjentenes forklaring framover og tok fram en kniv som han nektet å gi slipp på da han fikk ordre om det. Blakes tre barn satt i baksetet. Sheskeys advokat Brendan Matthews har forklart at Sheskey besluttet å skyte da Blake begynte å snu seg mot Sheskey med kniven i hånden.

Betjentene hadde ikke kroppskamera på seg. Mobilopptaket på stedet viser ingen synlig kniv, men Graveley mener det ikke hersker tvil om at Blake hadde kniven. Blake har dessuten flere ganger i avhør sagt at han hadde kniv, påpeker Graveley.