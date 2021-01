NTB

Amerikanske myndigheter anklager Russland for å stå bak hackerangrepet og sier det framstår som et forsøk på å samle etterretningsinformasjon.

Det er FBI, NSA, Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CIAS) og Office of the Director of National Intelligence (ODNI) som i en uttalelse går ut med antakelsen om at det er Russland som står bak angrepet mot blant annet flere departementer.

Tidligere har justisminister William Barr sagt at det synes helt å være Russland som står bak hackerangrepet, mens president Donald Trump har sagt at det kan være Kina. Også USAs utenriksminister Mike Pompeo mener Russland står bak angrepet.

Påtroppende president Joe Biden har lovet å ta grep og sagt at de ansvarlige må ta konsekvensene.

Hackerangrepet, som har fått navnet Sunburst, skal være det verste som har rammet amerikanske myndigheter noensinne. Hackerne har brukt skadelig programvare som blant annet skal ha blitt installert hos de amerikanske finans- og handelsdepartementene.

Russiske myndigheter har avvist at de har noe med saken å gjøre.