Danmark stenger ytterligere ned – hever risikonivå til det høyeste nivået

Statsminister Mette Frederiksens regjering innfører nye tiltak for å bremse smittespredningen i Danmark. Landet er nå inne i det høyeste av sine fem risikonivåer for pandemien.

NTB

Den danske regjeringen har på grunn av den nåværende smittesituasjonen besluttet å heve risikonivået i landet til nivå fem. Det er det høyeste nivået.

– Kun fem dager inn i det nye året står vi her igjen, dessverre, sier statsminister Mette Frederiksen på pressekonferansen tirsdag, der hun presenterer de nye tiltakene.

Frederiksen sier at den siste tidens utvikling har vært svært urovekkende, og viser til at den britiske mutasjonen av koronaviruset har spredd seg i Danmark.

Sosial nedstengning

Maksgrensen for offentlige forsamlinger blir nå fem personer i Danmark, ned fra ti. Samtidig anbefales man å ikke møte mer enn fem personer utenfor egen familie i privat regi.

– Vi kommer med en sterk appell om å avlyse alle avtaler som kan avlyses, sier Frederiksen.

I tillegg økes den anbefalte avstanden til andre til to meter når man ferdes i butikker og i det offentlige rom. Tiltakene innføres fra onsdag. Foreløpig gjelder de til 17. januar, men de kan forlenges.

Nivå fem betyr ifølge danske helsemyndigheter at det er snakk om utbredt smitte i samfunnet, at helsevesenet er presset og at det er fare for at kapasiteten på sykehusene kan bli sprengt.

Kamp mot klokka

Frederiksen sier de neste månedene vil bli de vanskeligste i epidemien, da smitten må slås ned mens myndighetene nettopp er i gang med vaksineringen.

– Deretter vil våren hjelpe oss. Og stadig flere blir vaksinert, sier hun.

Tirsdag morgen var 51.512 vaksinert i landet, ifølge helseminister Magnus Heunicke. Rundt påsken vil en stor andel av dem i risikogruppene være vaksinert, ifølge ham.

– Vi har vist hva vi kan i dette landet, og nå må vi i de kommende ukene stå sammen og få brakt smitten ned, fortsetter Frederiksen.

Direktør Thomas Senderovitz i Lægemiddelstyrelsen sier det er uklart når vaksinen vil være helt rullet ut i Danmark, men at han forventer at det vil være vaksiner tilgjengelig for hele befolkningen i løpet av sommeren.

Frykter britisk variant

Regjeringen tror den britiske koronavarianten vil være den dominerende i Danmark fra rundt midten av februar.

– Utviklingen i Storbritannia viser hvor farlig denne varianten er. Kapasiteten ved sykehusene er under massivt press. Restriksjonene vi innfører i Danmark, gjør at vi kan unngå den situasjonen, sier helseminister Heunicke.

Direktør Henrik Ullum for Statens Serum Institut peker på at den britiske varianten er mellom 50 og 74 prosent mer smittsom enn varianten som eksisterer i Danmark nå.

Senderovitz sier imidlertid at de forventer at vaksinene vil være effektive også mot den britiske varianten.