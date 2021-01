Kinesisk forretningsmann dødsdømt for korrupsjon

Lai Xiaomin, her i retten, er dømt til døden i Kina for korrupsjon, underslag og bigami. Les mer Lukk

NTB

Den tidligere toppsjefen for et av Kinas største statsstyrte kapitalforvaltningsselskap ble tirsdag dømt til døden for korrupsjon.