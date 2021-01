Biontech: Ikke utsett vaksinedose nummer to

En sykepleier med en dose av vaksinen til Biontech og Pfizer i London tidligere denne måneden. Les mer Lukk

NTB

Den andre vaksinedosen burde ikke settes senere enn tre uker etter den første, advarer Biontech, etter at flere land sier at de nedprioriterer dose nummer to.