Fengselsstraff etter tyveri fra Buckingham Palace

NTB

En ansatt ved Buckingham Palace er dømt til åtte måneders fengsel for tyveri og for å ha videresolgt tyvegodset.

Politiet avdekket et betydelig antall stjålne gjenstander under ransaking i mannens rom på Buckingham Palace.

37-åringen, som hadde vært ansatt som assistent ved catering-avdelingen siden 2015, har selv innrømmet tre tilfeller av tyveri fra Buckingham Palace, melder nyhetsbyrået PA.

Mannen solgte tyvegodset, blant annet to prestisjefylte medaljer og et fotoalbum fra den kongelige banketten for USAs president Donald Trump, til langt under gjenstandenes anslåtte verdi på Ebay.

Noen av gjenstandene var verdt mellom 116.000 kroner og 11,1 million kroner, ifølge PA.