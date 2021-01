Østerrike utvider nedstengning

NTB

Nedstengningen i Østerrike forlenges til 24. januar, opplyser landets helseminister Rudolf Anschober.

Utvidelsen innebærer at mange butikker og restauranter må holde stengt tidligst fram til den datoen. Nedstengningen i landet skulle egentlig slutte 18. januar.

Regjeringen har også lagt på is flere planer om oppmykning. Det gjelder blant annet muligheter for at folk som har testet negativt, blant annet kunne benytte seg av enkelte butikker.

Etter å ha lempet på coronarestriksjoner inn mot julehøytiden, strammet Østerrike nok en gang til i romjulen.