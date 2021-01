Tysk og fransk vaksinefrustrasjon

NTB

Både i Tyskland og Frankrike hagler kritikken mot myndighetene ettersom coronavaksineringen ikke går like raskt og radig som i enkelte andre land.

– En fiasko, sier den franske opposisjonspolitikeren Yannick Jadot fra De grønne om at kun 500 personer er vaksinert mot covid-19 i løpet av fem dager.

Franske helsemyndigheter forsvarer strategien og viser til at de har prioritert å vaksinere eldre mennesker på sykehjemmene i stedet for å kreve at de reiser til vaksinasjonssentre.

Men også ute i regionene ulmer uroen.

– Alt bestemmes i Paris, sier Jean Rottner, leder for regionen Grand Est, til TV-kanalen France 2. Han mener det nå er lettere å kjøpe en bil enn å sikre seg en vaksine.

– Dårlig planlegging

I nabolandet Tyskland, som begynte massevaksineringen samtidig, er rundt 265.000 mennesker vaksinert i løpet av en uke. Men også der vokser misnøyen.

Flere opposisjonspartier og også sosialdemokratiske SPD mener kampanjen er preget av dårlig planlegging og legger skylden på den kristendemokratiske helseministeren Jens Spahn.

Kritikken går på at EU kun har godkjent bruk av Pfizer/Biontech-vaksinen, og at den tyske regjeringen ikke har sikret seg mange nok vaksiner. Frykten er at produksjonen går så sent at Tyskland vil bli hengende langt etter andre land.

I Norge var 2.113 personer registrert som vaksinert fram til søndag. FHI opplyste da at det reelle tallet kanskje var noe høyere på grunn av forsinkelser i registreringen.

I både USA og Kina er allerede millioner av mennesker vaksinert. Flere land har dessuten nødgodkjent vaksiner fra flere produsenter slik at de har flere å spille på. Det gjelder blant annet Storbritannia, som mandag tok i bruk vaksinen fra AstraZeneca /Oxford-universitetet for første gang.

– Tyskland henger etter

– Tyskland ligger langt bak andre land, sier Lars Klingbeil, SPDs generalsekretær, i et intervju med den tyske kringkasteren ARD.

Opposisjonspartiet Fridemokratene FDP går så langt som å kreve at Spahn må be om unnskyldning for feilgrep og kaoset i regjeringen.

Talsmann for statsminister Angela Merkel, Steffen Seibert, sier at utålmodigheten er forståelig, men han lover at det vil bli bedre etter hvert. Han understreker at regjeringen fortsatt mener at det var riktig at EU-kommisjonen tok ansvar for å bestille vaksiner til alle de 27 medlemslandene, noe kritikerne mener har ført til altfor mye byråkrati og ineffektivitet.

– For et land i midten av Europa med mange grenser kan ikke løsningen være at alle jobber for seg selv, sier Seibert.

– Lav produksjon i begynnelsen

EU-kommisjonen har forhåndsbestilt vaksiner fra flere produsenter, men har kun godkjent bruken av Pfizer/Biontech-vaksinen.

Helseminister Spahn mener det er bestilt nok vaksiner til både Tyskland og resten av EU.

– Problemet er ikke mengden som er bestilt. Problemet er den lave produksjonskapasiteten i begynnelsen, samtidig som det er ekstremt høy etterspørsel på verdensbasis, sier han.

Han får støtte av Frank Ulrich Montgomery, som leder World Medical Association.

– Ingen visste hvilken vaksine som ville bli godkjent først, sier han og kaller anklagene for et billig forsøk på å slå politisk mynt på vaksinemangelen.

Ser til britene

Men mange har lagt merke til at Storbritannia etter å ha forlatt EU ser ut til å ha fått langt bedre dreis på vaksineringen enn EU-landene.

Britene godkjente Pfizer/Biontech-vaksinen til bruk flere uker før EU og er også først ute med å godkjenne vaksinen til AstraZeneca/Oxford-universitetet. Sistnevnte er både billigere å produsere og lettere å distribuere ettersom den ikke må lagres i minus 70 grader, slik førstnevnte må. Britene har sikret seg 100 millioner doser av AstraZeneca/Oxford-vaksinen.