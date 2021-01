Jeremy Clarksons coronaskrekk: – Trodde jeg skulle dø i et plasttelt

Jeremy Clarkson forteller i et innlegg i The Sunday Times om frykten for å dø etter at han ble smittet med coronaviruset like før jul.

Den britiske motorentusiasten og tv-programlederen ble alvorlig coronasyk i romjulen.

Like før jul i et nedstengt Storbritannia fikk den tidligere Top Gear-verten våknet om natten med gjennomvåte lakener og tørr hoste. I et innlegg i The Sunday Times forteller 60-åringen om annerledesjulen, da en coronatest viste seg å være positiv og han ble svært syk.

– Legen fortalte at jeg kom til å ha det ganske dritt i 5 til 14 dager. Etter det ville jeg enten bli bedre, eller så ville jeg måtte innlegges på sykehus, forteller Clarkson i innlegget.

– Siden jeg er 60 og feit, har røyket en halv million sigaretter og har hatt dobbel lungebetennelse, trodde jeg at jeg kom til å dø alene i et ensomt plasttelt, forteller han videre og henviser til de provisoriske sykehussengene man har måttet lage for covid-pasienter i Storbritannia.

Han selvisolerte seg gjennom julen, og selv om han slapp sykehusinnleggelse, omtaler han opplevelsen som skremmende. Det var spesielt det å vite at det ikke fantes noen medisin for å hjelpe mot tilstanden, som uroet Grand tour-programlederen.

– Vi vet ikke hvor lenge vi er smittsomme. Vi vet ikke hvordan vi skal takle den. Vi vet ikke hva den gjør med oss. Vi vet ikke hvor lenge antistoffene er i kroppen vår. Vi vet ikke hvor lett det er å bli smittet to ganger og vi vet ikke om noen av vaksinene vil ha effekt på lengre sikt. Jeg vet ikke engang om jeg er bedre nå, avslutter han.

Clarkson er mest kjent blant nordmenn for å ha ledet BBCs Top Gear i 13 år. Han fikk sparken av BBC etter angivelig å ha slått ned en produsent. Han og hans medverter Richard Hammond og James May startet da et nytt program, The Grand Tour, på Amazon Prime.