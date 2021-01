62 med koronasmitte på dansk sykehjem

NTB

41 ansatte og 21 beboere er smittet med koronavirus på et sykehjem for demente i Aarhus. Myndighetene kaller situasjonen kaotisk.

– Det er vanskelig for meg å stå inne for den pleie og omsorg som vi kan gi til våre demensrammede borgere, slik situasjonen er akkurat nå, sier Tina Grove, konstituert demenssjef i Aarhus kommune, til dansk TV2.

– Vi mangler faglært personale som kan ivareta pleie av våre borgere på dette hjemmet på forsvarlig vis, sier hun.

Smitteutbruddet på Plejehjemmet Demenscentrum startet helgen før jul. I første omgang var det en enkelt symptomfri ansatt, som testet positivt.

– Jeg mener at vi har gjort alt vi kunne, i tett samarbeid med Styrelsen for Patientsikkerhed og vår egen organisasjon. Men dette viruset finner dessverre sin vei, og plutselig hadde vi medarbeidere eller pårørende som var smittet uten å vite det. Og så kommer det inn i hjemmet, sier Grove.

– Jeg er dypt ulykkelig over situasjonen og virkelig bekymret for den kommende tiden. Jeg frykter at det kan komme til å koste menneskeliv, og jeg er også bekymret for mine ansatte, sier hun.

Hun opplyser at noen av de demente beboerne på sykehjemmet er redde og har problemer med å forstå hvorfor medarbeidere nå er iført verneutstyr fra topp til tå.

I forrige uke var 116 av Danmarks sykehjem rammet av koronavirus.

Helseminister Magnus Heunicke forventer at alle sykehjemsbeboere som ønsker vaksine, vil være ferdig vaksinert innen utgangen av januar.