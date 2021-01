Harris: Trumps forsøk på å velte valgresultatet i Georgia er maktmisbruk

NTB

Maktmisbruk, mener påtroppende visepresident Kamala Harris etter at Donald Trump ba Georgias øverste valgansvarlige om å «finne» stemmer for å omgjøre valget.

– Trumps handlinger avslører desperasjonens stemme, sa Harris på et arrangement i Savannah i Georgia søndag kveld, der hun drev valgkamp på vegne av to demokrater som kjemper om senatsplasser for delstaten.

Harris kalte Trumps forsøk på å omgjøre høstens valgresultat i Georgia, som «skamløs, kraftig maktmisbruk».

Også den republikanske kongressrepresentanten Adam Kinzinger reagerer kraftig.

– Dette er fullstendig avskyelig. Ethvert kongressmedlem som vurderer å motsette seg valgresultatet, kan ikke gjøre det med ren samvittighet, i lys av dette, skrev Kinzinger på Twitter.

Smiger og trusler

Uttalelsene fra Harris og Kinzinger kom etter at The Washington Post søndag publiserte klipp fra en timelang telefonsamtale mellom Trump og Georgias øverste valgansvarlige, republikaneren Brad Raffensperger.

Ifølge avisen forsøkte Trump i samtalen lørdag å smigre Raffensperger, samtidig som han innstendig ba ham om å ta grep. I tillegg hintet han med trusler om konsekvenser dersom Raffensperger nektet å hjelpe ham med å «finne» flere stemmer i Trumps favør.

– Hør her. Alt jeg vil er dette: Jeg vil bare finne 11.780 stemmer, noe som er én mer enn vi har. Fordi vi vant delstaten, sier Trump til Raffensperger i telefonsamtalen.

– Umulig at jeg tapte

Raffensperger avviser på sin side presidentens påstander og påpeker at Trump lener seg på konspirasjonsteorier som allerede er avfeid av valgmyndighetene.

– Utfordringen du har er at informasjonen som du sitter på, er feil, sier Raffensperger i telefonsamtalen med Trump.

– Det er fullstendig umulig at jeg tapte i Georgia. Det er ikke mulig. Vi vant med hundretusenvis av stemmer, sier Trump.

Telefonsamtalen er bare det siste trinnet i en lang rekke av Trumps forsøk på å forandre utfallet av det som er blitt beskrevet som et demokratisk og rettferdig presidentvalg, skriver nyhetsbyrået AP. Trumps nå siste forsøk på å endre valgresultatet skjer to drøye uker før han må forlate Det hvite hus og to dager før omkampen om senatsplassene i Georgia.

Tre omtellinger

Georgia gjennomførte omtelling av stemmene hele tre ganger, hvor Joe Biden kom seirende ut alle gangene. Dette falt ikke i god jord hos Trump.

Så sent som for noen uker siden retvitret Trump en påstand fra en advokat som skrev at blant annet Raffensperger vil bli fengslet etter å ha kåret Biden som vinner.

Biden vant valget i Georgia med 12.779 stemmers margin. Delstaten har tidligere vært ansett som en sikker republikansk delstat.

Selv hvis valgresultatet i Georgia hypotetisk hadde blitt snudd, ville de 16 valgdelegatene fra delstaten ikke ha vært nok til å påvirke valget av Biden som ny president, ettersom Biden har sikret seg 306 valgdelegater. Trump har 232 valgdelegater.

Snakket om senatsvalget

Tirsdag skal det holdes et viktig omvalg på to senatsplasser i Georgia, og utfallet avgjør om Republikanerne beholder sitt flertall i Senatet.

I telefonsamtalen med Raffensperger sa Trump også at om han ikke gjør noe før tirsdag, vil det sette de to republikanske senatorenes politiske framtid på spill.

Trump mener fremdeles at han er den rettmessige vinneren av presidentvalget i starten av november. Valgkollegiet har formelt valgt Biden til president, og han blir innsatt senere denne måneden.

Trumps gjentatte påstander om omfattende valgfusk er avvist både av USAs justisminister, landets nasjonale valgkommisjon, utenlandske valgobservatører og delstatsmyndighetene. Trump har ikke lagt fram beviser for påstandene.