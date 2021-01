Ni drept i bussangrep i Syria

NTB

Ni personer er drept i et bussangrep i den sentrale delen av Syria, melder statlige medier i landet.

En 13 år gammel jente er blant de ni drepte. Fire ble såret i angrepet, som rammet tre busser som reiste på en hovedvei i Hama-provinsen, meldte statlige medier sent søndag kveld.

Den britiskbaserte eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) har også meldt om søndagens angrep. Ifølge SOHRs kilder var det to sivile og sju soldater som ble drept, i tillegg til at 16 ble såret. De ulike opplysningene mellom SOHR og statlige medier kan skyldes at statlige medier i landet sjelden omtaler militære tap.

Det er andre gang på en uke at busser som reiser mellom regjeringskontrollerte områder er blitt angrepet. Myndighetene anklager IS-opprørere for å ha stått bak begge angrepene.

Det tidligere angrepet skjedde onsdag da nærmere 30 personer ble drept, mesteparten av dem soldater som var på vei hjem til nyttårsfeiring.

IS-opprørere har vært aktive i ørkenområder i Syrias sørlige og sentrale del, til tross for at IS i fjor mistet kontroll over de resterende områdene sine.