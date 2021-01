En av FNs grunnleggere er død

NTB

Den britiske diplomaten Sir Brian Urquhart, som var sentral i opprettelsen av FN i 1945, er død, 101 år gammel.

Urquhart sovnet stille inn lørdag i sitt hjem i Tyringham, Massachusetts i USA, ifølge familien.

Han tjenestegjorde i det britiske forsvaret under andre verdenskrig og ble like etterpå en sentral del av opprettelsen av FN i 1945. I mange år var han visegeneralsekretær i FN.

Han er best kjent for sin deltakelse i å opprette FNs fredsbevarende styrke, som deltar i krigsområder verden over. Briten omtalte de fredsbevarende styrkene som en hær uten en fiende, og det var også han som bestemte at de skulle være iført blå hjelmer, for å skille de ut fra krigende soldater.

Urquhart var en selvskreven gjest i Oslo da FNs fredsbevarende styrker i 1988 mottok Nobels fredspris.