Leger frykter coronakatastrofe i Libanon

Nyttårsaften meldte myndighetene om ny smitterekord, men det lot ikke til å legge en demper på denne feiringen i Beirut. Puber og nattklubber fikk åpne i desember, men helsemyndighetene ba folk være forsiktige under feiringen. Foto: Hussein Malla / AP / NTB

NTB

Libanesiske sykehus er i ferd med å fylles opp av covid-19-pasienter, advarer helsepersonell i kjølvannet av kraftig smitteøkning.

Først i februar ventes de første leveransene av coronavaksinen fra Pfizer-Biontech til Libanon, der over halvparten av befolkningen ifølge FN lever i fattigdom.

Da Libanons nasjonale innsatsgruppe for covid-19 møttes lørdag, anbefalte de at landet på ny stenges ned i tre uker. Rådet støttes av helsekomiteen i parlamentet, opplyser gruppens leder Petra Khoury.

– De 50 private sykehusene som tar imot covid-19-pasienter i landet, er nå nesten fulle, sier Sleiman Haroun, leder for foreningen for privatsykehus, som kaller situasjonen for «katastrofal».

Pasienter i kø

De private sykehusene har totalt 850 sengeplasser, hvorav 300 på intensivavdelinger.

– Pasienter venter nå i kø på en ledig seng, sier Haroun.

Flere sykehus har bedt Røde Kors om å la være å overføre pasienter til dem. I stedet frakter organisasjonen pasienter til Bekaa i øst eller Nabatiyeh i sør, opplyser libanesisk Røde Kors' president Georges Kettaneh.

Åpnet opp i desember

Etter å ha innført strenge restriksjoner i høst, lettet myndighetene på koronareglene. Før ferien i desember fikk nattklubber og barer gjenåpne. Det førte til kritikk fra helsepersonell, som alt da advarte om fare for kritisk mangel på intensivplasser.

Private fester og sammenkomster i høytiden har bidratt til en dramatisk økning i smitten, ifølge Khoury.

Libanon har påvist nesten 184.000 coronatilfeller og rapportert om 1.466 dødsfall blant en befolkning på rundt 6 millioner innbyggere. Torsdag meldte myndighetene om ny smitterekord med 3.500 nye tilfeller.

Vaksiner i februar

De siste tre ukene har intensivavdelingene blitt stadig fullere, og 90 prosent av sengekapasiteten er nå fylt på sykehusene i Beirut.

Samme dag som coronavaksineringen startet i Norge i romjulen, opplyste helsedepartementet i Libanon at den første leveransen av vaksinen ankommer i midten av februar. Myndighetene har sikret seg nok doser til å vaksinere 15 prosent av befolkningen, men håper å få flere vaksiner gjennom det internasjonale vaksineinitiativet Covax.

Libanon sliter fra før med sin verste økonomiske krise siden borgerkrigen. I året som har gått, har Libanons valuta tapt seg nesten 80 prosent i verdi, mens priser, arbeidsledighet og inflasjonen har steget.

I august ble Beirut rammet av en katastrofal eksplosjon som krevde over 200 menneskeliv og la deler av hovedstaden i ruiner.