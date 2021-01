Tegnell advarer: Ny bølge vil ramme Europa

Mens det ene europeiske landet etter det andre kjemper en desperat kamp mot coronaviruset, og en storstilt vaksinering er i gang i regi av EU, kommer statsepidemiolog Anders Tegnell med en klar advarsel.

– Det er en tendens til en ny bølge i Europa. Det er mye som tyder på at en ny infeksjonsbølge spres, sa Anders Tegnell under lørdagens pressekonferanse, skriver Expressen.

I land etter land har det vært iverksatt strenge tiltak for å hindre at viruset sprer seg. Til tross for dette har antall smittetilfelle skutt i været, sykehusene er fylt til bristepunktet og dødsfallene av covid-19-syke har økt i flere land.

Annus horribilis



Ved inngangen til 2021 er det mange som har håpet på at pandemien er på retur og forhåpentligvis kan gå mot slutten etter et annus horribilis.

Ikke bare har pandemien satt helsevesen under ekstremt press. I tillegg har mange land opplevd kraftig økonomisk tilbakeslag. Store selskap har gått over ende og titusenvis av arbeidsplasser har forsvunnet.

I Sverige har kurven for smittetilfeller og dødsfall steget faretruende, og i flere svenske regioner er kapasiteten i helsevesenet nå sprengt. Ansatte forteller om høy slitasje, sykmelding og utbrente medarbeidere.

– En vanskelig situasjon

Tegnells advarsel kommer derfor på et kritisk tidspunkt.

– Den svenske kurven har steget senere, men er nesten på nivå med andre land. Det er vanskelig å gjøre en vurdering av Sverige de siste dagene. Men vi kan slå fast at det fortsatt er en vanskelig situasjon, sa Anders Tegnell.

I Sverige er det hittil påvist elleve tilfeller av det muterte coronaviruset som først ble oppdaget i Storbritannia. I tillegg er det påvist ett tilfelle av en virusvariant fra Sør-Afrika, opplyste Folkhälsomyndigheten lørdag, ifølge TT.

FHI frykter samme negative utvikling i Norge

Også i Norge er det nå frykt for at smitten kan komme ut av kontroll.

– Nå er vi kanskje tilbake på det nivået vi var på da det snudde i november. Da er faren stor for at det går høyere enn det nivået, sier direktør Camilla Stoltenberg til NTB.

– Det vi frykter, er en utvikling som den vi har sett i mange land rundt oss

Hun viser til at det nå har vært oppgang i smittetallene i minst tre uker. Det skjer etter at det i november ble innført en rekke nye tiltak for å slå ned smittebølge nummer to.

– Det vi frykter, er en utvikling som den vi har sett i mange land rundt oss, sier FHI-direktøren.

Økt smitte og flere dødsfall i store EU-land



I Frankrike varslet den franske regjeringen nye innstramminger i coronatiltakene i dag. Portforbud innføres i 15 regioner fra klokken 18 lørdag 2. januar.

I Storbritannia meldes det om 53.285 nye covid-19-tilfeller på årets første dag. En mutert virusvariant sprer seg lettere enn det vanlige coronaviruset. Fredag er det registrert 613 nye dødsfall.

I Tyskland stiger antall smittetilfeller raskere enn før. I løpet av siste døgn er det registrert 32.552 nye smittetilfeller og 964 coronarelaterte dødsfall. Samtidig har 130.000 mennesker fått sin første vaksinedose.