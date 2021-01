Danmark: 17-åring skjøt fyrverkeri mot jentegjeng – 14-åring til sykehus

NTB

En 17 år gammel gutt er pågrepet i Ringkøbing i Danmark etter at han skjøt en 14 år gammel jente i ryggen med fyrverkeri nyttårsaften.

Hendelsen skjedde 1.31 på torget i sentrum av byen. Gutten skjøt tre skudd med et såkalt bomberør, en type fyrverkeri, mot en jentegjeng. Ett av skuddene traff 14-åringen i ryggen fra rundt fire meters avstand, de to andre gikk like forbi hodet hennes.

Jenta ble sendt til sykehus, men er ikke alvorlig skadd. Gutten er pågrepet og er fortsatt i politiets varetekt i 6-tiden fredag morgen. Politiet sier det ikke er noe som tyder på at gutten og jenta kjente hverandre.