Politiet hever sikkerheten når Kongressen skal bekrefte Bidens seier

Politiet i Washington frykter demonstrasjoner når Kongressen formelt skal velge Joe Biden 6. januar. Her fra en demonstrasjon i Washington i desember. Foto: Luis M. Alvarez/AP/NTB

NTB

Politiet i Washington forbereder seg på voldsomme protester når Kongressen 6. januar skal bekrefte Joe Biden som vinner i presidentvalget.

Eva Malecki, talsperson for hovedstadspolitiet, sier at de har omfattende sikkerhetsplaner og at de løpende vurderer om sikkerhetsnivået må heves ytterligere.

Kongressens representanter samles 6. januar for å formelt bekrefte at Joe Biden vant presidentvalget. Demokratenes kandidat fikk 306 av valgdelegatenes stemmer da de sa sitt i sine delstatsforsamlinger 14. desember.

Ifølge Washington Post planlegger grupper som Proud Boys demonstrasjoner i Washingtons gater. Senator Josh Hawley og kongressmedlemmet Mo Brooks har varslet at de også vil levere en formell protest mot valget av Biden.