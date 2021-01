Australia endrer ett ord i nasjonalsangen

NTB

Australias nasjonalsang er blitt endret for å signalisere at Australia fantes også før hvite europeere bygget den moderne nasjonen. Ett enkelt ord er endret.

Det er frasen «vi er unge og frie» som er blitt endret til «vi er ett og frie». Endringen er gjeldende fra 1. januar.

– Selv om Australia som moderne nasjon er relativt ung, er historien til landet vårt eldre. Det er også historiene til de mange i vår urbefolkning, og vi anerkjenner og respekterer dem, sier statsminister Scott Morrison.

– I enhetens ånd, er det bare rett at vi sørger for at nasjonalsangen vår reflekterer denne sannheten, sier Morrison.

Advance Australia Fair ble komponert av Peter Dodds McCormick, og ble offisielt en nasjonalsang i 1984.