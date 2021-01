Republikaner i karantene før avgjørende Georgia-omvalg

NTB

Den republikanske senatoren David Perdue har havnet i karantene etter nærkontakt med en koronasmittet. Det skjer dager før det avgjørende omvalget i Georgia.

Det arrangeres to omvalg om plasser i Senatet i Georgia 5. januar. Det vil avgjøre hvem som har flertall der, og om Joe Biden kan regne med å få gjennom sine saker i Senatet etter at han tar over som president.

Perdue utfordres av demokraten Jon Ossoff. I valget i november vant Perdue med 49,7 prosent av stemmene. Ettersom han ikke fikk mer enn 50 prosent av stemmene, ble det automatisk omvalg.

Det andre omvalget står mellom republikaneren Kelly Loeffler og demokraten Raphael Warnock. Demokratene må vinne begge valgene for å ta kontroll i Senatet.