City-stjernen om innbrudds-marerittet: – Kan ikke forklare hvor knust jeg er

NTB

Manchester City-stjernen Jack Grealish setter for første gang ord på egne tanker rundt det ubehagelige innbruddet han og familien nylig ble utsatt for.

Tyver brøt seg onsdag inn i huset til Premier League-stjernen og stjal store verdier. Innbruddet skjedde mens Grealish og City spilte bortekamp mot Everton på Goodison Park.

Cheshire-politiet bekreftet senere hendelsen.

Ifølge The Sun ble Grealish og familien frastjålet verdier for rett i underkant av 13 millioner norske kroner. Det skal dreie seg om klokker og smykker.

Ti av Grealish sine slektninger skal ha vært til stede i huset.

– Jeg kan ikke begynne å forklare hovor knust jeg er over innbruddet som fant sted i hjemmet mitt for noen dager siden, skriver Grealish på Instagram.

– Familien betyr hele verden for meg, og ingenting er viktigere enn å sørge for sikkerheten deres. Dette har vært en traumatisk opplevelse for oss alle, og jeg er bare så takknemlig for at ingen ble skadd, fortsetter han.

Videre skriver Grealish at hans beste år på fotballbanen ikke lenger føles som noe han ønsker å feire.

– Menneskene begår slike fryktelige kriminelle handlinger har ingen anelse om skaden de gjør på andres liv. Jeg håper de blir funnet og stilles til ansvar, så ingen andre familier må gjennomgå den samme som oss, skriver City-stjernen.

Han takker avslutningsvis for støtten.

Politiet har opplyst at det ikke er gjort arrestasjoner etter hendelsen, men at de fortsetter å undersøke saken.