Northug utelukker ikke VM-comeback: – Jeg har ikke gitt opp

NTB

Petter Northug vil ikke kategorisk avvise at han kommer til å sikte seg inn på et oppsiktsvekkende VM-comeback i Granåsen neste vinter.

Det er TV 2 , der Northug jobber som ekspert, som har stilt langrennslegenden spørsmål om han kan være aktuell for satsing m ot verdensmesterskapet på hjemmebane om litt over et år.

– Vi får se. Jeg har ikke gitt opp det helt. Til våren skal jeg gjøre en vurdering, svarer Northug – og utdyper:

– Det er en kabal som må legges da. Jeg må se hva hodet vil. Så skal jeg konkurrere nå langt ut i april. Det spørs litt hvilke svar jeg får i konkurransene resten av sesongen, sier han.

6. januar fyller Northug 38 år. Denne sesongen handler alt om å gå fort i Ski Classics. Vasaloppet er det store målet.

Etter en sesonginnledning med skadetrøbbel begynner formen å bli bedre. Det gjør trønderen optimistisk.

– Jeg håper at jeg kan kjempe om en topp ti-plassering. Det er målet mitt. Det er god tid til rennet, så jeg tror at jeg skal klare å komme i såpass god form at jeg kan være med lenge der. Det er drømmen, sier Northug.

Vasaloppet gås 3. mars.