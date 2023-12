Julemarerittet komplett for Martin Ødegaard og Arsenal – røk på nytt derbytap

NTB

Martin Ødegaards Arsenal fikk en real nesestyver på årets siste dag i form av 1-2-tap i London-duellen mot Fulham. Smellen ble en uventet nyttårsgave til Liverpool.

Tapet betyr at Arsenal går inn i 2024 som lag nummer fire på Premier League-tabellen. Opp til ligaleder Liverpool, som har én kamp mindre spilt, skiller det to poeng.

Dersom Liverpool innleder det nye året med seier mot Newcastle mandag, skaffer mannskapet til Jürgen Klopp seg en solid luke til Ødegaard & co.

Tapet betyr at Arsenal og kaptein Martin Ødegaard går inn i 2024 som lag nummer fire på Premier League-tabellen. Les mer Lukk

Arsenal røk i tillegg på tap i sitt andre London-derby på fire dager. Tidligere i julen ble West Ham for gode. Det oppgjøret endte 0-2.

– Før jul snakket vi om at Arsenal ser veldig mye mer solid ut og bedre rustet ut til å kjempe om tittelen. Etter det har det haglet inn med baklengsmål. Rett og slett alarmerende for Arsenals del, sa Pål André Helland i Viaplays studio.

Arsenal fikk en drømmestart på bortebane søndag. Kun seks minutter var spilt da Gabriel Martinelli fyrte løs fra skrå vinkel. Den påfølgende returen fra Fulham-keeper Bernd Leno satte Bukayo Saka enkelt i mål.

Så sjøsatte imidlertid Fulham det som skulle bli en sterk snuoperasjon.

Jimenez-treffer

Etter en snau halvtime slo hjemmelaget tilbake. Raul Jimenez har for alvor funnet formen, og mexicaneren var klinisk da et innlegg fra Tom Cairney havnet hos ham på bakeste stolpe.

Scoringen var Fulham-spissens femte i Premier League denne sesongen.

Arsenal hadde som ventet ballen mye både i første og annen omgang, men Fulham var effektive. Bobby De Cordova-Reid sto bak 2-1-scoringen da han fikk ballen på litt heldig vis foran mål et snaut kvarter etter pause.

Arsenal-keeper David Raya kunne lite gjøre ved den anledningen.

Den kalddusjen klarte ikke gjestene å reise seg fra.

Slo tilbake

I stedet var Fulham nær ved å øke til 3-1 da ballen traff tverrliggeren etter et strålende frispark fra innbytter Andreas Pereira.

Uansett ble året avsluttet på best tenkelige måte for Fulham etter en tung periode med tre strake tap. Laget til Marco Silva er nummer 13 på tabellen og har nedrykksstriden på behørig avstand.

For Premier League-fansen kunne knapt utgangspunktet for 2024 vært bedre. Etter kampene på årets siste dag skiller kun tre poeng mellom de fem lagene som topper tabellen. Forutsetnkingene for et gulldrama av de sjeldne er dermed tilstede.