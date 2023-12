Friidrettsprofil funnet død i Kenya – skal ha blitt drept

NTB

Den ugandiske friidrettsutøveren Benjamin Kiplagat er funnet død i Kenya, opplyste lokalt politi søndag.

Ifølge flere medier skal 34 år gamle Kiplagat ha blitt myrdet.

Kenyanskfødte Kiplagat har representert Uganda på 3000 meter hinder internasjonalt. Han har deltatt i flere olympiske leker og verdensmesterskap.

Kroppen hans ble funnet i en bil lørdag kveld i utkanten av byen Eldoret i Kenya. Byen har i en årrekke vært base for mange idrettsutøvere.

– En etterforskning er iverksatt og offiserer er på stedet og forfølger spor, sier den lokale politisjefen Stephen Okal til journalister i Eldoret.

Han opplyser at kroppen til Kiplagat hadde et dypt sår i nakken, noe som tyder på at han ble knivstukket.