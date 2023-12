Kjendistungt da Johaug giftet seg i vinteridyll på Røros

NTB

Langrennsdronningen Therese Johaug og tidligere roer Nils Jakob Hoff ga hverandre sitt ja i Røros kirke nyttårsaften med en rekke idrettskjendiser til stede.

Johaug og Hoff ble forlovet i slutten av 2021. 17. mai i år ble paret foreldre for første gang.

Søndag gifter de seg i Røros kirke og avslutter 2023 som ektefeller. På gjestelisten var blant andre flere tidligere og nåværende langrennsstjerner. Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Maiken Caspersen Falla, Tiril Udnes Weng og Helene Marie Fossesholm var blant disse.

En annen tidligere langrennsdronning, Marit Bjørgen, var den ene av Johaugs tre forlovere. De to andre var skiløper Ingvild Flugstad Østberg og brudens lillesøster Veronica Johaug.

Etter vielsen forlot brudeparet kirken med hest og slede til stor jubel.

Therese Johaug og Nils Jakob Hoff utenfor kirken.

Kalla på plass

Svenske Charlotte Kalla dukket også opp blant gjestene utenfor Røros kirke. Det samme gjorde kombinertstjernen Gyda Westvold Hansen og NRK-profilen Ida Nysæther Rasch.

Westvold Hansen er Johaugs kusine.

På plass var naturlig nok også Johaugs mangeårige manager Jørn Ernst og komiker Nils-Ingar Aadne. Sistnevnte var kjæresten til avdøde Ida Eide, som var nær venninne med bruden.

Gjestene ankom Røros kirke i god tid før vielsen. Bergstaden ligger ikke langt fra Johaugs hjembygd Dalsbygda.

Til bryllupsseremonien kom den tidligere langrennsstjernen sammen med pappa Thorvall.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Helene Marie Fossesholm var blant gjestene.

Gjør VM-comeback?

Langrennsikonet Johaug la opp etter 2021/22-sesongen. Hun avsluttet karrieren med å vinne tre OL-gull i Beijing.

Siden karriereslutten har hun fungert som ekspert for NRK, men 35-åringen har flere ganger ymtet frampå at det kan bli aktuelt med comeback. Om et drøyt år er det VM i Trondheim.

Hoff vant i 2013 VM-gull sammen med Kjetil Borch i tungvekts dobbeltsculler. Han har deltatt i to OL.