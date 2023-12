Umulige Shiffrin med ny knusende seier: – Det er helt Ingemar Stenmark

NTB

Mikaela Shiffrin forsvarte kjempeledelsen fra første omgang og vant slalåmrennet i Lienz i suveren stil fredag. De norske hadde ingen god dag.

Shiffrin vant torsdagens storslalåmrenn i Østerrike, og dagen derpå fortsatte hun i samme spor selv om avstanden mellom portene var kortere.

Fra startnummer sju dundret kjæresten til Aleksander Aamodt Kilde ned traseen og tok ledelsen med 1,14 sekunder til nærmeste konkurrent etter første omgang. Det forspranget tok hun godt vare på.

Seiersmarginen ned til tyske Lena Dürr ble på 2,34 sekunder etter omgang nummer to.

– Det er helt Ingemar Stenmark, dette her, utbrøt NRK-kommentator Carl Andreas Wold om prestasjonen.

– Det er helt vilt det Shiffrin gjør her. Parkerer resten av feltet, og ganske uanstrengt. Hun bare fosser fra, og hun har en timing og sting i kjøringen sin. Det er ingenting som stopper det toget der, supplerte ekspert Lars Elton Myhre.

Sveitsiske Michelle Gisin fulgte på tredjeplass. Hun var slått med ytterligere 11 hundredeler av Shiffrin.

Shiffrin har for lengst tatt rekorden for flest verdenscupseirer gjennom tidene i alpint. Fredagens slalåmseier i Østerrike var nummer 93. Alt tyder på at hun runder den elleville milepælen 100 i løpet av sesongen.

Kristin Lysdahl ble best av de norske jentene i slalåmrennet. Fra startnummer 46 kjørte hun inn til en uhyre sterk 14.-plass i første omgang. Der falt hun til 16.-plass.

Thea Louise Stjernesund endte på 20.-plass, mens Bianca Bakke Westhoff plasserte seg svakest av dem som fullførte to omganger.

Mina Fürst Holtmann kjørte ut i første omgang.