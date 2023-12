Australian Open: 22 millioner i potten for Ruud og resten av tenniseliten

NTB

Arrangørene av Grand Slam-turneringen Australian Open øker den totale premiepotten med markante 13 prosent sammenlignet med fjoråret.

Økningen betyr at den totale pengesummen som skal fordeles i storturneringen har mer enn doblet seg det siste tiåret. I år ligger den på drøye 612 millioner norske kroner.

– Vi ønsker å forsikre oss om at Australia forblir startskuddet for den globale tennissesongen, i tillegg til at spillerne og apparatene deres har det de trenger for å prestere, sier turneringsdirektør Craig Tiley i en pressemelding.

De to single-vinnerne på herre- og kvinnesiden vil innkassere 3,15 millioner australske dollar (cirka 22 millioner norske kroner) hver, mens de to tapende finalistene likevel kan smykke seg med om lag 12 millioner kroner.

Australian Open starter 14. januar.