Carlsen styrer mot VM-tittelen i hurtigsjakk etter remis mot hjemmehåp

NTB

Magnus Carlsen spilte remis i sitt nest siste parti i hurtigsjakk-VM. Han er dermed i ledelse før det siste og avgjørende partiet.

Carlsen innledet med to strake seire i torsdagens to første partier. I det tredje og nest siste møtte 33-åringen hjemmehåpet Nodirbek Abdusattorov.

Med svarte brikker spilte Carlsen remis mot sin motstander. Partiet ble avsluttet relativt raskt, og dermed får nordmannen en noe lenger pause før avslutningen.

Carlsen spiller med hvite brikker i sitt siste parti.

Nordmannen fikk en drømmestart på avslutningsdagen i mesterskapet da han vant over Vladimir Fedosejev med svarte brikker. Det sendte han alene i tet med 0,5 poeng ned til fem andre spillere.

Unngikk bananskall

En av dem var Pouya Idani. Carlsen møtte iraneren med hvite brikker i det andre partiet torsdag. På papiret var det gunstig motstand for nordmannen, men Idani gjorde det vanskelig for Carlsen.

Iraneren tabbet seg til slutt ut i sluttspillet, og Carlsen gikk av med seieren. Kun en spiller lå dermed 0,5 poeng bak nordmannen med to partier igjen.

– Avstanden er den samme som tidligere, men det var en veldig viktig seier. Jeg følte litt på nerver før dette partiet, siden jeg kjente jeg burde vinne, sa Carlsen.

Storspill

I torsdagens åpningsparti imponerte Carlsen stort. Fedosejev slet med å finne et gjennombrudd, og Carlsen fikk etter hvert et solid overtak. Tittelforsvareren dro i land seieren etter storspill.

Nordmannen ledet dermed med åtte av ti mulige poeng med tre partier igjen, og strålte etter storspillet mot Fedosejev.

– Dette var akkurat den starten jeg trengte. Det er veldig mye igjen, selvfølgelig, men jeg er veldig optimistisk, sa Carlsen til NRK.

Jakter ny tittel

Fire ganger tidligere har Lommedalen-mannen stukket av med totalseieren i hurtigsjakk-VM. Det skjedde i 2014, 2015, 2019 og 2022.

Det norske sjakkesset har også seks gull i lynsjakk og fem VM-titler i langsjakk. Dermed jakter Carlsen sin femte VM-triumf i hurtigsjakk og den 16. tittelen totalt.

Fredag venter lynsjakk-VM for Carlsen og resten av sjakkeliten. Den går over to dager.