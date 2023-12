Seierspallen røk for Mowinckel etter svak omgang – avslørte skibytte

NTB

Ragnhild Mowinckel var nummer tre etter første omgang, men måtte nøye seg med 13.-plass i torsdagens verdenscuprenn i storslalåm i østerrikske Lienz.

Det amerikanske fenomenet Mikaela Shiffrin vant rennet etter også å ha ledet etter første omgang. Italienske Federica Brignone ble nummer to.

Shiffrin slo Brignone med 38 hundredeler. Svenske Sara Hector ble nummer tre og tok sesongens første pallplass.

Ragnhild Mowinckel var slått med 1,93 sekunder av suverene Shiffrin.

Mowinckel har slitt innledningsvis denne sesongen, men ga allerede etter første omgang i Lienz uttrykk for at hun er på gang igjen. Det har blant annet sammenheng med at det er tatt grep rundt Molde-jentas utstyr.

– Nå er jeg tilbake på de skiene jeg kjørte på i fjor. Det har hatt mye å si. I tillegg har det vært en tøff oppkjøring, der jeg ikke har fått så gunstig trening. Jeg føler jeg bare har trent på å bli dårligere på ski. Det er den tøffe biten. Nå har jeg fått tilbake skifølelsen.

Mina Fürst Holtmann hadde åtte løpere foran seg etter en solid første omgang. I runde nummer to ble det verre, og 28-åringen falt ut av topp ti.

Thea Louise Stjernesund lå på 12.-plass etter første omgang, men falt også hun tilbake i annen omgang. Etter målgang var romerikingen frustrert.

– Er det mulig? Utbrøt Stjernesund i målområdet.

Det ble ingen andreomgang for verken debutant Marte Monsen eller Kristin Lysdahl. De havnet begge utenfor topp 30 i den første.

Torsdagens storslalåmrenn er den femte i disiplinen denne sesongen. Federica Brignone og Lara Gut-Behrami har tidligere vunnet to konkurranser hver.

Fredag skal det kjøres slalåm i Lienz. Der er også Mikaela Shiffrin kjempefavoritt til å vinne.