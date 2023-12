Wild senket Wings - vant 6-3

NTB

Marcus Johansson scoret to mål og Minnesota Wild vant 6-3 over gjestene fra Detroit Red Wings natt til onsdag i St. Paul, Minnesota.

Kirill Kaprizov gjorde et mål og en assist for Wild, som tok sin fjerde seier på rad. Matt Boldy, Marcus Foligno og Ryan Hartman scoret ett mål hver. Norske Mats Zuccarello måtte stå over sin femte kamp på rad på grunn av skader.

Alex DeBrincat hadde ett mål og en assist for Detroit. Patrick Kane og Daniel Sprong scoret også for Red Wings, som har tapt seks av de sju siste kampene.

Stillingen var 2-2 da Minnesota scoret tre mål i løpet av to minuttet i tredje periode. Red Wings reduserte til 5-3 med 12 minutter igjen.

Kaprizov avsluttet med Wilds sjette mål med 5.45 igjen.

Wild-målvakten Filip Gustavsson reddet 25 av 28 skudd. Red Wings-målvakten James Reimer slapp inn seks mål på 31 skudd.