Storfavoritt Ebba Andersson friskmeldt til Tour de Ski

Ebba Andersson er friskmeldt til Tour de Ski. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Den svenske langrennsstjernen Ebba Andersson testet positivt for corona i julen, men kan røpe at hun har blitt frisk og er klar for Tour de Ski.