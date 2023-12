Frustrert Carlsen rev seg i håret: – Kastet bort alt som var av fordel

NTB

Tittelforsvarer Magnus Carlsen har likevel et godt utgangspunkt i VM i hurtigsjakk. Nordmannen er i ledelse og er ubeseiret etter ni partier.

Carlsen står med 7 poeng av 9 mulige etter at ni av totalt 13 partier er gjennomført. Det betyr også delt ledelse med Vladimir Fedosejev og Yu Yangyi.

Med hvite brikker møtte nordmannen tyske Vincent Keymer i det avsluttende partiet onsdag.

Nordmannen jobbet seg sakte, men sikkert, opp et stort forsprang på tiden, men i trekk 45 gikk han på en kjempeblemme som trolig kostet han seieren. Bærumsgutten måtte dermed nøye seg med remis i onsdagens siste parti.

– Til et visst punkt gikk alt etter planen. Jeg fikk en fordel som ble større og større, men så spilte jeg litt for fort og kastet bort alt som var av fordel. Da måtte jeg kjempe hardt for å redde remis, sa Carlsen til NRK etter oppgjøret.

Da nordmannen oppdaget feilen underveis i partiet reiv han seg i håret og ristet på hodet.

– Jeg tenkte at det var utrolig unødvendig å gjør det igjen. Men, men, jeg reddet hvert fall remis, forklarte han til rettighetshaveren.

Torsdag avsluttes VM i hurtigsjakk med ytterligere fire partier.

Carlsen lå i tet med fire andre spillere, deriblant indiske Santosh Vidit, etter åpningsdagen av mesterskapet. 29-åringen fra India var motstander i det første partiet onsdag, hvor Carlsen vant med svarte brikker.

Seiersrekken stoppet

Carlsens seiersrekke på fem partier stoppet i møte med Arjun Erigaisi fra India i onsdagens andre parti. Motstanderne spilte remis etter en noe svak åpning fra Carlsen.

Etter sju partier lå den norske tittelforsvareren og Yangyi i tet med seks poeng av sju mulige. Dermed møttes de to i det åttende partiet.

Nordmannen spilte med svarte brikker og ble etter hvert enig med Yangyi om remis. Før onsdagens avslutningsparti var de to av tre spillere i ledelse med 6,5 poeng av åtte mulige.

– Det blir sannsynligvis hvit, scoren er bra og jeg er i delt ledelse. Det ser bra ut, sa Carlsen til NRK før onsdagens siste parti.

Laptop-kritikk

Carlsen høstet kritikk fra blant andre Jan Nepomnjasjtsjij etter åpningsdagen tirsdag. Russeren mente Carlsen fikk en urimelig fordel av det internasjonale forbundet.

«Er det rettferdig å gi Magnus Carlsen en personlig lounge hvor han kan hvile og forberede seg til partiene ved hjelp av en bærbar datamaskin, mens ingen andre har en slik mulighet?», skrev «Nepo» på X.

Carlsen avviste kritikken onsdag.

– Det var spesifisert i år at man ikke hadde lov til å ha laptop mellom rundene. Det har jeg ikke heller. Det er feil. Tidligere år har jeg til dels hatt tilgang til laptop, men jeg tror ikke jeg ville tatt med den uansett, sa Carlsen til NRK.

Gulloppskrift

Carlsen åpnet svakt med remis tirsdag, men slo kraftig tilbake i de påfølgende partiene.

4,5 poeng etter de første fem partiene er et resultat som historisk sett har gitt gulljubel i Carlsen-leiren.

Fire ganger tidligere har Carlsen hatt fire eller flere poeng etter fem partier i hurtigsjakk-VM, og alle gangene har han stukket av med totalseieren. Det skjedde i 2014 (4 poeng), 2015 (4), 2019 (4) og 2022 (4,5).